Electronic Arts разослала пресс-релиз, в котором объявила о скором пополнении в рядах игровых персонажей (легенд) Apex Legends. Нового персонажа зовут Сиара, и нижеуказанный видеоролик посвящён его предыстории. Как отмечают авторы, видеоролик создан совместно с аниматором и режиссёром Робертом Вэлли, известным работой над такими произведениями, как «Любовь. Смерть. Роботы» и «Трон: Восстание».

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Дополнительными подробностями, включая, надо полагать, информацию о способностях Сиары и его роль на поле брани, разработчики из Respawn Entertainment поделятся в рамках EA Play Live в этот четверг, 22 июля, в 20:00 по московскому времени.

реклама

Там же расскажут и о новом сезоне «Перерождение», где игроков, в частности, ждёт новая ранговая система «Арен».