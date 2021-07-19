Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Apex Legends: сюжетный трейлер, посвящённый новому игровому персонажу

Звать его Сиара.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Electronic Arts разослала пресс-релиз, в котором объявила о скором пополнении в рядах игровых персонажей (легенд) Apex Legends. Нового персонажа зовут Сиара, и нижеуказанный видеоролик посвящён его предыстории. Как отмечают авторы, видеоролик создан совместно с аниматором и режиссёром Робертом Вэлли, известным работой над такими произведениями, как «Любовь. Смерть. Роботы» и «Трон: Восстание».

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Дополнительными подробностями, включая, надо полагать, информацию о способностях Сиары и его роль на поле брани, разработчики из Respawn Entertainment поделятся в рамках EA Play Live в этот четверг, 22 июля, в 20:00 по московскому времени.

реклама

Там же расскажут и о новом сезоне «Перерождение», где игроков, в частности, ждёт новая ранговая система «Арен».

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts respawn entertainment apex legends
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Apex Legends: сюжетный трейлер, посвящённый новому игровому персонажу
+
Согласно опросу СМИ, больше половины игроков ни разу даже не запускали Cyberpunk 2077
3
Свежий трейлер и новый геймплей Psychonauts 2
+
В российской рознице неожиданно подешевели игры от Sony, в том числе Death Stranding и The Last of Us Part II
9
Стала известна продолжительность дополнения с Чёрной пантерой для Marvel’s Avengers
+
Take-Two заблокировала несколько популярных модификаций для игр серии Grand Theft Auto
2

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 29
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 30
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираю свой компьютер для будущих игр
106
Материнские платы MSI с модулем криптографии TPM 2.0
20
Видеокарты вернулись в магазины и дешевеют — собираем игровой ПК с бюджетом 50000 рублей
58
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор смартфона Tecno Camon 17P
9
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
23
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
21
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3

Сейчас обсуждают

dark_knight
18:59
Результаты CrystalDiskMark у SanDisk одинаковые практически вне зависимости от количества свободного места, быстрый кеш там - статический, а не динамический, его размер - около 1 ГБ, так что от пустой...
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
Anero
18:58
Ждём очередной бум майнинга, только теперь надо придумать аппарат который производит крипту во время дыхания человека от давления на вдох и выдох(отлично подходит вместо намордника в период пандемии) ...
Илон Маск сменил аватарку в Твиттере в поддержку криптовалюты Dogecoin
zalupsmus
18:58
Дурень, дожкоин не майнится. Причем здесь твои видеокарты? Ты хотя бы мозги включай перед тем, как излагать свои мымли.
Илон Маск сменил аватарку в Твиттере в поддержку криптовалюты Dogecoin
Дмитрий Михайлов
18:56
Да, а что ж Вы в эти страны не мигрируете ?
В РФ создадут отечественный 8-ядерный 12-нм процессор за 30 миллиардов рублей
rebel-1
18:54
Заходил. Просто угорал со смеху. У них там своя, параллельная вселенная. Если кто хочет вдоволь посмеяться - заходите.
Основатель Википедии: представители демпартии США удаляют неугодную им информацию
Георгий Жуков
18:52
Айфон с ароматом жареного мяса был бы интересен.
На российском рынке анонсирован новый iPhone 13 Eco с различными ароматами
sgs
18:51
Это один из акков Зелота. Инфа сотка.
Собираю свой компьютер для будущих игр
nikolai3anv
18:50
Ты что такое несёшь? Очередной шитилиннковмкий засланнц? Уж с чем с чем а там с гарантией .. В отличии от наших говнарей подонков... Точно засланец ты
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
oHOTnick
18:48
Как только столкнешься с гарантийным случаем, поймешь, что эту контору нельзя никому советовать. И лучше найти в своем регионе, иногда выходит дешевле и с гарантией неск лет, чем гемор с доставкой, та...
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Сергей Светлый
18:48
Продажи стартовали, а ценников нет)
Стартовали продажи высокопроизводительной оперативной памяти Kingston FURY
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем