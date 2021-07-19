Apex Legends: сюжетный трейлер, посвящённый новому игровому персонажу
Electronic Arts разослала пресс-релиз, в котором объявила о скором пополнении в рядах игровых персонажей (легенд) Apex Legends. Нового персонажа зовут Сиара, и нижеуказанный видеоролик посвящён его предыстории. Как отмечают авторы, видеоролик создан совместно с аниматором и режиссёром Робертом Вэлли, известным работой над такими произведениями, как «Любовь. Смерть. Роботы» и «Трон: Восстание».
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Дополнительными подробностями, включая, надо полагать, информацию о способностях Сиары и его роль на поле брани, разработчики из Respawn Entertainment поделятся в рамках EA Play Live в этот четверг, 22 июля, в 20:00 по московскому времени.
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Там же расскажут и о новом сезоне «Перерождение», где игроков, в частности, ждёт новая ранговая система «Арен».
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