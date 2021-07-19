Согласно опросу СМИ, больше половины игроков ни разу даже не запускали Cyberpunk 2077
Несмотря на пострелизную ситуацию вокруг Cyberpunk 2077, игра всё же была самой ожидаемой в 2020 году, а, может, и последнего десятилетия вообще. Как известно, в прошлом месяце последнее творение CD Projekt RED вернулось в продажу в PlayStation Store после полугодового отсутствия, и по такому случаю журналисты издания GameSpot решили провести тематический опрос среди своих читателей.
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Журналисты интересовались, а много ли геймеров ныне, в 2021 году, продолжают играть в Cyberpunk 2077. Результаты получились как минимум любопытными. Согласно опросу, в котором приняли участие 373 015 человек, 7 % респондентов продолжают играть в Cyberpunk 2077 и в целом довольны проектом. 30 % опрошенных ответили многозначительное «НЕ-А», а 12 % закончили прохождение и ждут дополнительный контент.
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Куда интереснее тот факт, что 51 % респондентов ответили «Никогда и не начинали играть». Стоит отметить, что издание не уточняет, входят ли в эти 51 % пользователи, которые уже купили Cyberpunk 2077, но решили подождать, пока игру приведут в порядок.
Whole game is going to be a meme.— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 2, 2018
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Между тем игроки недовольны тем, что CD Projekt RED резко стала играть в «молчанку» и перестала оповещать сообщество о ходе проведения работ. На фоне этого раздосадованные геймеры уже даже начали издеваться над разработчиками, вспоминая их посты трёхлетней давности, в которых они заявляют, что «Вся игра будет одним сплошным мемом». Что же, разработчики явно как в воду глядели; правда, вряд ли в той форме, в которой они предполагали.
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