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Свежий трейлер и новый геймплей Psychonauts 2

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В это порой трудно поверить, но после многих-многих лет ожидания Psychonauts 2 всё же увидит свет. А чтобы фанаты творчества дядюшки Тима Шейфера комфортнее пережили самый сложный этап — последние недели перед релизом — разработчики игры продолжают регулярно снабжать их различными игровыми видеороликами. Сегодня в программе — сюжетный трейлер.

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Параллельно с этим издание Game Informer поделилось 17-минутной записью игрового процесса Psychonauts 2, в рамках которого можно увидеть некоторые новые механики, так что его просмотр будет полезен для ознакомления с предстоящим проектом.

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Напомним, что Psychonauts 2 выйдет 25 августа.

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