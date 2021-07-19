Уже в следующем месяце состоится релиз дополнения War of Wakanda для супергеройского экшена Marvel’s Avengers. В главной роли аддона выступит Чёрная пантера, но в рамках данной заметки нас интересуют не действующие лица и сюжет, а то, насколько осмысленной и обоснованной станет трата дополнительных денег на аддон. В современном мире эта целесообразность выражается в соотношении «стоимость:продолжительность прохождения», и вот, вторую часть данного соотношения на днях вычислили журналисты издания ScreenRant.

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Для этого журналисты вооружились заявлением разработчиков о том, что War of Wakanda расширит суммарную продолжительность Marvel’s Avengers до 25 часов. Принимая во внимание тот факт, что сама Marvel’s Avengers проходится примерно за 11,5 часов, а вышедшие ранее дополнения-операции — ещё примерно за 6 часов, то путём нехитрой арифметики приходим к выводу, что War of Wakanda расширит геймплей боевика на 7,5 часов.

Точной даты выхода War of Wakanka пока нет, зато известно, что свой голос Чёрной пантере подарит Кристофер Джадж, он же исполнитель роли Кратоса в God of War.