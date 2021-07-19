За годы и десятилетия своего существования игры серии Grand Theft Auto обросли вагоном и маленькой тележкой самых разных модификаций, некоторые из которых стали достаточно популярными, чтобы попасть в поле зрения компании Take-Two Interactive, владеющей Rockstar Games и, как следствие, правами на «автоугонную» франшизу. Как передаёт издание PC Gamer, по требованию Take-Two были закрыты сразу семь модификаций для разных проектов серии.

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Среди них GTA Liberty City (мод, переносивший место действия GTA 3 на движок Vice City), Vice Cry (замена текстур и моделей в GTA Vice City на более качественные), а также GTA Underground, в которой смешивались локации из всех 3D-частей GTA вкупе с другими играми Rockstar вроде Bully и Manhunt. Также упоминается, что Take-Two «прикрыла» модификации, позволявшие играть на PC в Vice City Stories и Liberty City Stories.

Ситуация для Take-Two не новая: компания нередко фигурирует в новостях, как «душитель» творчества самоотверженных моддеров. Впрочем, некоторые оптимистично настроенные граждане полагают, что повышение активности Take-Two связано с планами по выпуску ремастеров или даже ремейков культовых GTA 3, Vice City и San Andreas. Было бы, конечно, здорово; возможно, даже слишком здорово, чтобы быть правдой.