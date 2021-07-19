«Летние игры» Overwatch готовятся к своему скорому старту
Компания Blizzard в очередной раз решила напомнить об Overwatch, подготовив к выпуску хорошо знакомый ивент «Летние игры». Собственно, никаких откровений не планируется и в этот раз: дежурный набор новых скинов, фразочек героев, анимаций, а также переработанный, улучшенный, видоизменённый режим «Лусиобола». Ну, и, кажется, больше ничего.
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Blizzard на протяжении нескольких последних лет остановила развитие особых сезонных режимов Overwatch. В каждом новом году игрокам предлагаются лишь старые ивенты с новыми скинами и детскими попытками проявить разнообразие.
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Oh Snap!— Overwatch (@PlayOverwatch) July 18, 2021
Overwatch Summer Games returns on July 20! pic.twitter.com/7ViDfCxGq6
Хочется верить, что в Overwatch 2 ситуация изменится.
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