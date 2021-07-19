CD Projekt RED потеряла столько времени, пытаясь вылечить родовые травмы Cyberpunk 2077, что уже нарушила все обозначенные ранее сроки по выпуску для проекта дополнительного контента. Впрочем, возможно, данная несправедливость вскоре будет исправлена: как передают активные обитатели Reddit, они обнаружили в игровых файлах упоминания сразу семнадцати бесплатных игровых DLC и двух платных крупных аддонов-расширений.

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Описаний данных наборов бесплатного контента выудить не удалось, но из их подзаголовков фанаты сделали выводы, что они будут включать в себя как наборы оружия, так и дополнительные игровые режимы вроде «Новой игры +». Также упоминаются наборы косметического контента вроде новой одежды и опций кастомизации апартаментов.

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Что касается крупных дополнений, то в утечке их упоминается два, и по своему масштабу и продолжительности они не уступят дополнениям к The Witcher 3 Wild Hunt. Впрочем, об этом нам известно уже давно от самих разработчиков.

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Как сообщается, соответствующие странички-заглушки уже были обнаружены на просторах Epic Games Store, что отчасти подкрепляет вывод о скором начале их постепенного релиза.