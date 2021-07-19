WhatsApp планирует внедрить шифрование резервных копий чатов в «облаке»
Пользователи WhatsApp должны знать, что в мессенджере используется сквозное шифрование чатов — это подразумевает высокую защиту информации в переписках. Если продолжать тему безопасности, то до настоящего момента больше всего вопросов в WhatsApp вызывали резервные копии чатов, которые отправляются на хранение в «облако». Такие данные были не так сильно защищены, но разработчики программы решили устранить этот изъян.
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Так, в самой актуальной бета-версии (2.21.15.5) мессенджера для платформы Android появилась функция шифрования резервных копий чатов в «облаке». Разработчики WhatsApp пояснили, что в скором времени пользователям будет доступно шифрование резервных копий истории чатов вместе с размещаемыми там медиафайлами. При архивации старых переписок нужно помнить, что в случае утери пароля доступ к данным будет утерян навсегда — исключений на этот случай не предусматривается.
Опробовать новую функцию можно прямо сейчас — для этого достаточно скачать бета-версию нового клиента WhatsApp. Параллельно с этим создатели программы тестируют функцию сквозного шифрования даже на тот случай, если смартфон пользователя вообще никак не используется.
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