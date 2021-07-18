До полноценного релиза Chernobylite осталось всего каких-то десять суток, поэтому разработчики из коллектива The Farm 51 продолжают перебарщивать и выпускать геймплейные видеоролики по поводу и без. Сегодня на очереди — демонстрация одной из игровых локаций: больнице в ныне городе-призраке Припять. В Chernobylite больница стала обителью различных мутировавших существ, так что теперь здесь не лечат, а калечат, порой даже с летальным исходом.

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Стоит отметить, что локации в Chernobylite воссозданы с потрясающей точностью: для этого разработчики из The Farm 51 путешествовали по Зоне отчуждения, занимаясь фото- и аэросъёмкой, дабы впоследствии воспроизвести увиденное и заснятое в игре.

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Релиз — 28 июля. В раннем же доступе игра пребывает с середине октября 2019-го, получив за это время в среднем 80-процентный пользовательский рейтинг.