Любопытные фанаты обнаружили на странице LinkedIn одного из дизайнеров уровней студии The Coalition упоминание о неанонсированном проекте по новой интеллектуальной собственности. Разработчик дал понять, что он трудится над проектом не меньше шести месяцев, но в настоящий момент соответствующая информация была удалена.

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Как мы писали ранее, The Coalition потихоньку осваивает движок Unreal Engine 5 и собирается представить 20 июля техническое демо Alpha Point, подготовленное для консоли Xbox Series X. Собственно, скриншоты с демо и были опубликованы ранее.

Анонс нового проекта от The Coalition придётся ещё подождать некоторое время. Им может оказаться как новая часть Gears (или Gears of War — как кому удобнее), так и абсолютно новая игра.