Стартовал ранний доступ XCOM Legends — нового мобильного экшена с пошаговыми боями
В нескольких странах стартовал ранний доступ XCOM Legends — мобильного проекта с пошаговыми боями и в узнаваемой вселенной. Запуск прошёл без предварительного объявления на устройствах под управлением Android. К сожалению, в странах первой волны России нет, но это вопрос временный.
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Игрокам в XCOM Legends предстоит проходить сюжетную кампанию и управлять отрядом из пяти персонажей. Действие разворачивается спустя 20 лет после первого вторжения, основной задачей для игрока является уничтожение волн врагов.
Для проекта запланирован полноценный PvP-режим и множество мелких геймплейных интересностей: от вербовки героев под влиянием инопланетян до поиска легендарных героев с прокачанными навыками. Кстати, о навыках — их у бойцов нужно будет прокачивать после успешного выполнения заданий. Собственно, в больших XCOM это тоже всё есть.
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Даты релиза у XCOM Legends пока нет, а нам пока предстоит подождать пропуска в ранний доступ.
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