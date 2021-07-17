Call of Duty Warzone обрела незавидную репутацию рассадника читеров всех мастей и калибров, а многие пользователи консолей даже просят Activision совместно с разработчиками из Raven Software исключить PC-версию, на которой в массе своей и обитают жулики, из общего кроссплея. Время идёт, проблема, судя по всему, остаётся на месте, зато разработчики с завидным постоянством рапортуют о волнах блокировок, в результате которых под гильотину отправляются десятки тысяч читерских учётных записей.

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Несколько часов назад, например, Raven Software с гордостью сообщила о том, что на этой неделе произошло две волны блокировок, отправивших на покой 50 000 учётных записей читеров. В общей сложности же число заблокированных учётных за всё время существования проекта учётных записей давно перевалило за полмиллиона.

Впрочем, игроки убеждены, что принимаемых разработчиками мер недостаточно, а десятки тысяч блокировок аккаунтов в условно-бесплатной игре — это всё равно что борьба с ветряными мельницами. На место каждого «уничтоженного» аккаунта встаёт такой же новый, небезосновательно уверены геймеры.