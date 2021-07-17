Когда в начале этого года группа энтузиастов HECU Collective объявила о работе над ремейком Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa — уже выпущенного фанатского ремейка Half-Life — они с самого начала пояснили, что будут выпускать своё творение по главам, дабы не заставлять игроков ждать. Первая часть (глава) вышла в середине марта, и вот, несколько часов назад до общего доступа добралась вторая глава. Загрузить набор из первых двух глав уже можно на страничке модификации на портале ModDB.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Напомним, что Half-Life Blue Shift — это второй аддон-ответвление к Half-Life, разработанный студией Gearbox Software и вышедший в 2001 году. Дополнение представляет собой демонстрацию произошедших в исследовательском комплексе «Чёрная Меза» событий, но от лица другого героя — охранника Барни Калхуна, по совместительству лучшего друга Гордона Фримена.

Стоит отметить, что хоть Blue Shift в несколько раз и уступает оригинальной Half-Life по продолжительности игрового процесса, но, судя по тому, что между релизами двух глав прошло четыре месяца, вряд ли мы всё же увидим завершённый ремейк дополнения в этом году.