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Фанаты выпустили вторую часть ремейка Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa

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Когда в начале этого года группа энтузиастов HECU Collective объявила о работе над ремейком Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa — уже выпущенного фанатского ремейка Half-Life — они с самого начала пояснили, что будут выпускать своё творение по главам, дабы не заставлять игроков ждать. Первая часть (глава) вышла в середине марта, и вот, несколько часов назад до общего доступа добралась вторая глава. Загрузить набор из первых двух глав уже можно на страничке модификации на портале ModDB.

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Напомним, что Half-Life Blue Shift — это второй аддон-ответвление к Half-Life, разработанный студией Gearbox Software и вышедший в 2001 году. Дополнение представляет собой демонстрацию произошедших в исследовательском комплексе «Чёрная Меза» событий, но от лица другого героя — охранника Барни Калхуна, по совместительству лучшего друга Гордона Фримена.

Стоит отметить, что хоть Blue Shift в несколько раз и уступает оригинальной Half-Life по продолжительности игрового процесса, но, судя по тому, что между релизами двух глав прошло четыре месяца, вряд ли мы всё же увидим завершённый ремейк дополнения в этом году.

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