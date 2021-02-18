Энтузиасты готовят ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
Как известно, на просторах Steam с весны прошлого года присутствует полностью завершённая версия Black Mesa — фанатского ремейка Half-Life. Естественно, ресурсы у энтузиастов из Crowbar Collective не бесконечные, поэтому если ремейки официальных дополнений Opposing Force и Blue Shift когда-нибудь и выйдут, то уже «из-под пера» других разработчиков. Так оно и произошло, правда, в ином порядке: несколько часов назад другой коллектив энтузиастов под названием HECU Collective объявил о начале работы над ремейком аддона Blue Shift, в основу которого ляжет Black Mesa.
реклама
Как пишут девелоперы, ремейк Blue Shift будет распространяться бесплатно и сохранит максимальную верность оригиналу при условии использования ресурсов Black Mesa. Выпускать ремейк будут частями — главу за главой — так что даже самые нетерпеливые смогут потихоньку проходить проект.
Напомним, что Half-Life Blue Shift — это аддон-ответвление, события которого разворачиваются параллельно событиям основной Half-Life, но от лица другого героя — охранника Барни Калхуна. По своей продолжительности аддон значительно уступает основной игре и аддону-ответвлению Opposing Force, поэтому, надеемся, ждать выхода его фанатского ремейка не придётся десяток лет.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила