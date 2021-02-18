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Энтузиасты готовят ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa

Неплохо для начала. А там, глядишь, через десяток лет и ремейк Opposing Force созреет.
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Как известно, на просторах Steam с весны прошлого года присутствует полностью завершённая версия Black Mesa — фанатского ремейка Half-Life. Естественно, ресурсы у энтузиастов из Crowbar Collective не бесконечные, поэтому если ремейки официальных дополнений Opposing Force и Blue Shift когда-нибудь и выйдут, то уже «из-под пера» других разработчиков. Так оно и произошло, правда, в ином порядке: несколько часов назад другой коллектив энтузиастов под названием HECU Collective объявил о начале работы над ремейком аддона Blue Shift, в основу которого ляжет Black Mesa.

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Как пишут девелоперы, ремейк Blue Shift будет распространяться бесплатно и сохранит максимальную верность оригиналу при условии использования ресурсов Black Mesa. Выпускать ремейк будут частями — главу за главой — так что даже самые нетерпеливые смогут потихоньку проходить проект.

Напомним, что Half-Life Blue Shift — это аддон-ответвление, события которого разворачиваются параллельно событиям основной Half-Life, но от лица другого героя — охранника Барни Калхуна. По своей продолжительности аддон значительно уступает основной игре и аддону-ответвлению Opposing Force, поэтому, надеемся, ждать выхода его фанатского ремейка не придётся десяток лет.

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Теги

black mesa black mesa blue shift crowbar collectve hecu collective
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Jaster
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Ольга Яковлева
12:38
Делавэр называется. Вы хоть грамматику подтяните, авось и зарплата подтянется.
Американцы в прошлом году потратили на игры и оборудование на 62% больше, чем годом ранее
Елисей Творимиров
12:35
Эти оддоны пустые все какие-то были, неинтересные.
Энтузиасты готовят ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
Андрей Илясов
12:34
всего лет 50, а там как заживём !...
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Сергей Светлый
12:33
ага, нужно только подождать :)
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
3JIbIDEHb
12:33
Как как... Когда у целого микрорайона свет по вечерам отрубается, сразу видно, кто чего куда.
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
Yolanda Tarska
12:32
Там не надо гнаться за 3дмарками, разница мизерная, снизь тени на 1-2 шага и не будет "немощного убожества", по картинке всё равно не заметишь даже на паузе.
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Van Helsing
12:31
одна ошибка это тест не играет роли.под фаркрай уже давно изжовано что под интел игра затачивалась)).
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Van Helsing
12:29
его хватит на 6-7 лет не тупи))))).какие пару лет)) если бы 2 или 4 ядра то поверю))
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Елисей Творимиров
12:28
Твой 16-ти ядерник потом порвёт в тряпки Зен4 6800 на ддр5. Как рвёт сейчас в играх 5600--ый первого 16-тиядерного тредтриппера
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