Как известно, на просторах Steam с весны прошлого года присутствует полностью завершённая версия Black Mesa — фанатского ремейка Half-Life. Естественно, ресурсы у энтузиастов из Crowbar Collective не бесконечные, поэтому если ремейки официальных дополнений Opposing Force и Blue Shift когда-нибудь и выйдут, то уже «из-под пера» других разработчиков. Так оно и произошло, правда, в ином порядке: несколько часов назад другой коллектив энтузиастов под названием HECU Collective объявил о начале работы над ремейком аддона Blue Shift, в основу которого ляжет Black Mesa.

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Как пишут девелоперы, ремейк Blue Shift будет распространяться бесплатно и сохранит максимальную верность оригиналу при условии использования ресурсов Black Mesa. Выпускать ремейк будут частями — главу за главой — так что даже самые нетерпеливые смогут потихоньку проходить проект.

Напомним, что Half-Life Blue Shift — это аддон-ответвление, события которого разворачиваются параллельно событиям основной Half-Life, но от лица другого героя — охранника Барни Калхуна. По своей продолжительности аддон значительно уступает основной игре и аддону-ответвлению Opposing Force, поэтому, надеемся, ждать выхода его фанатского ремейка не придётся десяток лет.