Энтузиаст показал, как могли бы выглядеть знаменитые карты Dust 2 и Inferno из Counter-Strike на движке Unreal Engine 5
После того, как Epic Games предоставила раннюю версию инструментов Unreal Engine 5, энтузиасты всех стран и континентов начали с ними «баловаться» и создавать самые разные завораживающие взгляд демонстрации. Энтузиаст Cloacked, например, решил воссоздать на этом суперсовременном движке знаменитые локации из игр серии Counter-Strike — карты Dust 2 и Inferno.
реклама
Результатами своей работы Cloacked поделился с помощью видеоролика, в котором продемонстрированы возможности нового движка от Epic Games. Важно понимать, что это не перенос существующей карты, а именно воссоздание с нуля, поэтому никаких оппонентов или других геймплейных механик из Counter-Strike (в данном случае это Counter-Strike Global Offensive) здесь нет.
реклама
Выглядит всё, безусловно, красиво и технологично, и любопытно увидеть другие, более живописные воссозданные поля боя. За десятки лет своего существования игры серии Counter-Strike получили десятки различных полей боя; Dust 2 и Inferno же являются наиболее известными и популярными из них.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила