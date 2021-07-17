После того, как Epic Games предоставила раннюю версию инструментов Unreal Engine 5, энтузиасты всех стран и континентов начали с ними «баловаться» и создавать самые разные завораживающие взгляд демонстрации. Энтузиаст Cloacked, например, решил воссоздать на этом суперсовременном движке знаменитые локации из игр серии Counter-Strike — карты Dust 2 и Inferno.

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Результатами своей работы Cloacked поделился с помощью видеоролика, в котором продемонстрированы возможности нового движка от Epic Games. Важно понимать, что это не перенос существующей карты, а именно воссоздание с нуля, поэтому никаких оппонентов или других геймплейных механик из Counter-Strike (в данном случае это Counter-Strike Global Offensive) здесь нет.

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Выглядит всё, безусловно, красиво и технологично, и любопытно увидеть другие, более живописные воссозданные поля боя. За десятки лет своего существования игры серии Counter-Strike получили десятки различных полей боя; Dust 2 и Inferno же являются наиболее известными и популярными из них.