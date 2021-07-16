Необычный экшен Jupiter Hell с внедрёнными пошаговыми механиками готовится к полноценному релизу в Steam, случиться это должно уже 5 августа текущего года. На протяжении последних двух лет проект находится в раннем доступе, и разработчики из ChaosForge решили напомнить о скором выходе полной версии «шахмат с дробовиком» с помощью трейлера.

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В финальной версии Jupiter Hell появятся четвёртый сюжетный акт, который получил название Dante Station. Там же предстоит принять участие в бою с финальным боссом. Также полный вариант проекта порадует наличием новых режимов: бесконечный (последовательность боёв, которая заканчивается со смертью протагониста), арена (нужно отбивать волны противников), режим испытаний (выполнение задач на время) и классический (нет сюжета).

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Напомним, Jupiter Hell рассказывает историю, которая происходит на спутнике Юпитера. Главному герою, коим тут является космический десантник, нужно дать неравный бой демонам, зомби и прочим тварям. Всё действо сопровождается забойным саундтреком, под композиции которого разбираться с неприятелями заметно веселей. Набор оружия для умерщвления внушительный: от дробовика и пулемёта до бензопилы и электромагнитной винтовки.