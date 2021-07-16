В грядущий вторник DiRT 5 получит огромное обновление, в состав которого помимо различных улучшений и поддержки DualSense также войдут две новых трассы, территориально расположенных в бразильском городе Рио-де-Жанейро. А чтобы не быть голословными и испытывать на прочность геймерскую фантазию, разработчики несколько часов назад опубликовали соответствующий геймплейный видеоролик.

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Заранее предупреждаем: геймплей записан в виде «от решётки радиатора», поэтому его просмотр может вызвать закономерное чувство раздражения и недопонимания, чем руководствовались авторы, когда его публиковали.

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Также в вышеописанном обновлении в DiRT 5 появятся новые наборы, включающие в свой состав как косметический контент, так и новые автомобили повышенной проходимости.