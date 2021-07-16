Разработчики из Respawn Entertainment начали подготовку к анонсу нового персонажа для королевской битвы Apex Legends. Маркетинговые приёмы вполне узнаваемые: тизеры с картинками, публикации в Twitter и тому подобные вещи.

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Началось всё с 15 июля: в твиттере Apex Legends появилась первая часть тизера «Мотылёк и пламя». В представленном ролике неизвестная женщина рассказывает нам историю о слепой принцессе, родители которой закрыли её в комнате, чтобы уберечь от внешних угроз. Какая-то красивая сказка получилась: запертой принцессе спел под окном молодой человек и они влюбились друг в друга. После чего молодой человек захотел спасти принцессу, но родители девушки узнали об этом и взяли его в плен.

реклама The Moth and the Flame: Chapter 1 pic.twitter.com/jtapFPiqPD — Apex Legends (@PlayApex) July 15, 2021

Готовящийся к своему появлению новый персонаж в Apex Legends будет темнокожим — инсайдеры в этом не сомневаются, ссылаясь на проведённую работу с файлами игры. Параллельно с публикацией тизеров в твиттере разработчики из Respawn разместили намёк о новом герое на карте «Край света». Предполагается также, что на этой локации позже появятся остальные части тизера «Мотылёк и пламя». Напомним, конференция EA Play должна пройти 22 июля — скорее всего, следующего героя для Apex Legends представят именно там.