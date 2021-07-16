Если вы справедливо считаете, что soulslike-игр (пародий на Dark/Demon’s Souls) в игровой промышленности и так уже переизбыток, то разработчики из инди-студии Archangel это мнение не разделяют, и показали 9 минут игрового процесса своего творения под названием Bleak Faith Forsaken.

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Стоит напомнить, что Bleak Faith Forsaken была представлена в позапрошлом году с планом по выпуску в конце года текущего. Мы играем за одного из членов касты Отрёкшихся, сражающихся за жизнь ещё оставшихся в живых представителей расы людей. Действие Bleak Faith Forsaken происходит в относительно далёком будущем, но это не мешает игре принадлежать к жанру фэнтези — с магией, мечами и средневековыми доспехами.

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Как заверяют разработчики, Bleak Faith Forsaken порадует игроков открытым миром, элементами ролевой игры, ну и необходимостью одолевать местных «боссов» — какой же «соулслайк» может быть без «боссов».