Девять минут игрового процесса Soulslike-проекта Bleak Faith Forsaken записали на видео
Если вы справедливо считаете, что soulslike-игр (пародий на Dark/Demon’s Souls) в игровой промышленности и так уже переизбыток, то разработчики из инди-студии Archangel это мнение не разделяют, и показали 9 минут игрового процесса своего творения под названием Bleak Faith Forsaken.
реклама
Стоит напомнить, что Bleak Faith Forsaken была представлена в позапрошлом году с планом по выпуску в конце года текущего. Мы играем за одного из членов касты Отрёкшихся, сражающихся за жизнь ещё оставшихся в живых представителей расы людей. Действие Bleak Faith Forsaken происходит в относительно далёком будущем, но это не мешает игре принадлежать к жанру фэнтези — с магией, мечами и средневековыми доспехами.
реклама
Как заверяют разработчики, Bleak Faith Forsaken порадует игроков открытым миром, элементами ролевой игры, ну и необходимостью одолевать местных «боссов» — какой же «соулслайк» может быть без «боссов».
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила