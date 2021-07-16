Организаторы мероприятия QuakeCon 2021, которое пройдёт в период с 19-го по 21-е августа, определились с расписанием и главными событиями данного онлайн-фестиваля.

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Итак, открытие фестиваля случится 19 августа в 21:00 по московскому времени. В рамках трансляции мероприятия организаторы пообещали провести стримы с участием лидеров мнений среди игрового сообщества, команд поклонников Bethesda со всего мира и профессиональных разработчиков. Всё это будет организовано в поддержку известных благотворительных фондов. От сотрудников QuakeCon обещан эксклюзивный контент — более точное расписание обнародуют в течение ближайших нескольких недель.

реклама Join us online August 19-21 for #QuakeCon 2021! We're celebrating with global livestreams for all your favorite games; plus events, giveaways, charity fundraisers, and MORE! Details: https://t.co/lbN4XysbTF pic.twitter.com/QJitT4hGj5 — QuakeCon (@QuakeCon) July 15, 2021

На грядущей QuakeCon 2021 пройдёт событие BYOC («Принеси свой компьютер»), присоединиться к которой может каждый. Даже это событие организаторы фестиваля увязали с благотворительностью. На самом деле, разработчики очень много внимания уделяют сбору пожертвований. Зрители смогут сделать пожертвования прямо со страницы трансляции QuakeCon на Twitch, деньги будут перечисляться в один из следующих фондов:

UNICEF;

Asian Americans Advancing Justice (AAJC);

NAACP Legal Defense and Educational Fund;

The Trevor Project.

В рамках QuakeCon будет обнародована новая информация о дальнейшей поддержке DOOM Eternal, но полное расписание мероприятия будет обнародовано чуть позже.