Авторы Path of Exile решили вернуть в игру шуточный режим королевской битвы
В 2018 году коллектив Grinding Gear Games подготовил для Path of Exile приуроченный к первому апреля шуточный режим королевской битвы. Режим был доступен всего один день, однако обрёл неожиданную популярность, и игроки вот уже на протяжении трёх лет периодически просили разработчиков вернуть его в игру. Авторы решили прислушаться к запросам сообщества и вернуть режим королевской битвы.
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Правда, с некоторыми оговорками. Во-первых, режим Royale будет доступен только по выходным. Во-вторых, предложение имеет срок окончания: пока что разработчики из GGG планируют проводить «батлрояльные» покатушки лишь до окончания нового сезона. Возможно, на фоне отзывов от игроков планы изменятся, но пока что так.
Чтобы поучаствовать в режиме королевской битвы Path of Exile, потребуется создать нового персонажа первого уровня. Продолжительность матчей в этом режиме составляет не больше пятнадцати минут, и в его рамках игрокам будет доступно иное древо пассивных умений, полностью отличное от оригинальной PoE. Здешнее древо рассчитано специально на быстрые матчи и в целом проще и понятнее, чем оригинальное древо.
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Вместе с тем Grinding Gear Games представила дополнение-лигу «Экспедиция»: ждите 23 июля новую лигу испытаний, новых торговцев, новые камни умений, дополнительные предметы и, куда же без этого, изменения в области баланса. Полностью переписывать текст в рамках данной заметки мы не видим смысла: в оригинале всё полностью на русском и с понятными для фанатов PoE терминами.
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