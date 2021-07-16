Выход Tetris Effect Connected на дополнительных платформах отложили до середины августа
С ноября прошлого года Tetris Effect Connected, отличительной способностью которого является наличие кооперативного режима прохождения, а также мультиплеера с системой оценки пользовательского мастерства (матчмейкинг). Была, впрочем, в ноябре одна «ма-а-аленькая неприятность»: релиз-то состоялся, но не для всех — поиграть пока могут только обладатели Xbox One, Xbox Series и пользователи PC через внутренний магазин Windows 10.
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Данная сегрегация по платформенному признаку должна была завершиться уже в этом месяце, но разработчики незадолго до выхода обнаружили ошибки и поняли, что им необходимо дополнительное время на их (ошибок) искоренение. Как следствие, теперь релиз Tetris Effect Connected на дополнительных платформах — PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 4 и Oculus Quest — назначен на 18 августа.
В качестве своеобразного бонуса за длительное ожидание Steam-игроки смогут приобрести Tetris Effect Connected с 25-процентной скидкой и вдобавок получить специальный набор цифрового контента, куда входят обои рабочего стола, саундтрек и аватарки.
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