Релиз кооперативного шутера Warhammer 40 000 Darktide отложили до следующей весны
Продолжается вызванная пандемией череда переносов релизов ожидаемых и не очень игр. К числу вторых относится кооперативный боевик Warhammer 40 000 Darktide за авторством разработчиков из студии Fatshark. Изначально проект должен был увидеть свет в текущем году, но сегодня авторы осознали, что времени до конца года им никак не хватит; как следствие, релиз был отложен до следующей весны.
реклама
Причина стандартная для сегодняшних реалий: фактор пандемии негативным образом отразился на процессе разработки Warhammer 40 000 Darktide, поэтому коллективу Fatshark требуется дополнительное время.
Напоминаем, что в Warhammer 40 000 Darktide мы с тремя друзьями отправляемся в город-улей Тертиум, где расправляемся с самыми разными недоброжелателями. Игра создаётся для PC и Xbox прошлого и текущего поколений.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила