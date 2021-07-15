Продолжается вызванная пандемией череда переносов релизов ожидаемых и не очень игр. К числу вторых относится кооперативный боевик Warhammer 40 000 Darktide за авторством разработчиков из студии Fatshark. Изначально проект должен был увидеть свет в текущем году, но сегодня авторы осознали, что времени до конца года им никак не хватит; как следствие, релиз был отложен до следующей весны.

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Причина стандартная для сегодняшних реалий: фактор пандемии негативным образом отразился на процессе разработки Warhammer 40 000 Darktide, поэтому коллективу Fatshark требуется дополнительное время.

Напоминаем, что в Warhammer 40 000 Darktide мы с тремя друзьями отправляемся в город-улей Тертиум, где расправляемся с самыми разными недоброжелателями. Игра создаётся для PC и Xbox прошлого и текущего поколений.