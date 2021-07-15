Компания Riot Games рассказала об успехах мобильной игры League of Legends: Wild Rift. Как оказалось, у этого проекта сейчас имеется аж 70 миллионов игроков пользовательской базы. Они не только опробовали игру, но и провели в ней в общей сложности более миллиарда часов с начала первого этапа тестирования — соответствующая информация была обнародована в рамках интервью изданию Washington Post.

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Как утверждают разработчики, Wild Rift была разработана с нуля для того, чтобы «перенести дух захватывающих сражений на мобильные устройства». Позже проект появится и на консолях. Авторы позиционируют мобильную LoL как MOBA с удобной схемой управления и обновлёнными игровыми системами, которые учитывают особенности новых платформ. Тестирование League of Legends: Wild Rift было запущено осенью прошлого года, на данный момент проект доступен в большинстве регионов мира, кроме Китая.

«Мы надеемся, что Wild Rift станет такой игрой, в которой вложения игроков будут исчисляться не месяцами или годами, а десятилетиями. Мы продолжаем вкладывать в эту игру невероятные усилия и инвестиции», — Майкл Чо, исполнительный продюсер Wild Rift.