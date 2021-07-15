Microsoft сделает эмодзи со «Скрепышом» в Office
Виртуальный помощник Clippy (он же «Скрепыш») появился в одном из первых пакетов Microsoft Office и давал пользователю различные советы. Малыш стал известным не благодаря тому, что его советы были полезными, а из-за того, что был чрезвычайно назойливым, выскакивая на экране по делу и без (чаще без).
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Впрочем, данный персонаж всё же вызывает ностальгические чувства, и недавно даже был увековечен на одном из тематических обоев для рабочего стола от самой Microsoft. Теперь же компания решила превратить «Скрепыша» в эмодзи в своём офисном пакете Microsoft 365. Знаменитая скрепка заменит собой стандартную эмодзи со скрепкой в одном из будущих обновлений.
Стоит отметить, что возрождение «Скрепыша», пусть и в таком не совсем функциональном виде, это всецело заслуга сообщества: вчера вечером Microsoft пообещала, что если её соответствующий пост в Twitter наберёт 20 тысяч «лайков, то «Скрепыша» увековечат в виде эмодзи. На сегодняшний день под постом уже свыше 147 тысяч «лайков».
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