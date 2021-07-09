Microsoft справедливо решила, что на человеческой ностальгии можно играть бесконечно, и опубликовала специальные обои для рабочего стола, мысленно возвращающие пользователей во времена их молодости и бессонных ночей перед мониторами компьютеров.

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Всего Microsoft опубликовала четыре изображения. Во-первых, обновлённая «Безмятежность» — базовый фон рабочего стола Windows XP, который можно считать самой известной фотографией на нашей планете. Да, сходство с оригиналом весьма отдалённое, но ныне пейзаж «Безмятежности», если так можно выразиться, оскверняют виноградники.

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Во-вторых, Скрепыш — тот самый надоедливый помощник в ранних версиях Microsoft Office. По большей части бесполезный элемент рабочего инструмента, но ностальгические чувства, определённо, вызывает.

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В-третьих, победный экран пасьянса «Косынка», когда собранные в колоды карты вылетали из них с красивым шлейфом.

И в-четвёртых, изображение древней версии графического редактора Paint, который стабильно кочует по новым версиям Windows и обретает дополнительные функции.

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Почему Microsoft ограничилась FullHD-разрешением вышеуказанных изображений, неясно.