Новая «Безмятежность», Косынка и Скрепыш: Microsoft опубликовала «ностальгические» обои для рабочего стола
Microsoft справедливо решила, что на человеческой ностальгии можно играть бесконечно, и опубликовала специальные обои для рабочего стола, мысленно возвращающие пользователей во времена их молодости и бессонных ночей перед мониторами компьютеров.
реклама
Всего Microsoft опубликовала четыре изображения. Во-первых, обновлённая «Безмятежность» — базовый фон рабочего стола Windows XP, который можно считать самой известной фотографией на нашей планете. Да, сходство с оригиналом весьма отдалённое, но ныне пейзаж «Безмятежности», если так можно выразиться, оскверняют виноградники.
реклама
Во-вторых, Скрепыш — тот самый надоедливый помощник в ранних версиях Microsoft Office. По большей части бесполезный элемент рабочего инструмента, но ностальгические чувства, определённо, вызывает.
реклама
В-третьих, победный экран пасьянса «Косынка», когда собранные в колоды карты вылетали из них с красивым шлейфом.
И в-четвёртых, изображение древней версии графического редактора Paint, который стабильно кочует по новым версиям Windows и обретает дополнительные функции.
реклама
Почему Microsoft ограничилась FullHD-разрешением вышеуказанных изображений, неясно.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила