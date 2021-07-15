В некоторые игры на PC действительно удобнее и попросту приятнее играть не на традиционной для царской платформы «клавомыши», а с помощью консольных контроллеров. Шутеры от первого лица в число этих игр, безусловно, не входят, но разработчиков это не останавливает: разработчики из Treyarch решили внедрить в PC-версию Call of Duty Black Ops Cold War поддержку современного контроллера DualSense от PlayStation 5.

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Таким образом, PC-геймеры теперь смогут прочувствовать механику работы адаптивных триггеров, по-разному себя ведущих в зависимости от используемого оружия и режима стрельбы.

Можно сказать, что обновление запоздалое, поскольку скоро уже анонс новой части Call of Duty, но лучше уж совсем поздно, чем вообще никогда. Да и ничего общего с новой частью серии у Black Ops Cold War не будет, поэтому «онлайн» останется ещё надолго.