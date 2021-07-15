Анонсирована Windows 365 — «облачная» ОС, которую можно запустить даже на Mac и iPad
Компания Microsoft анонсировала сервис Windows 365, который позволяет запустить операционные системы Windows 10 и Windows 11 в «облаке» компании. Microsoft планирует запустить Windows 365 уже 2 августа текущего года. Редмондцы заверяют, что доступ к сервису можно будет организовать практически с любого устройства. Windows 365 позиционируется как «облачный компьютер» который в любой момент может предоставить производительный инструмент для решения повседневных задач.
реклама
Windows 365 базируется на Azure Virtual Desktop, она позволяет получить доступ к приложениям, контенту, данным и прочим вещам в «облаке». Для доступа сгодится устройство на базе macOS, Linux, а также планшет под управлением Android или iOS. Windows 365 работает со всеми современными браузерами через приложение Microsoft Remote Desktop. Пока Windows 365 позиционируется как решение для корпоративных пользователей. Вносить оплату за использование «облака» придётся ежемесячно, о тарифах будет сообщено дополнительно.
реклама
На данный момент точно известно, что Microsoft планирует запустить два вида сервиса: Windows 365 Business и Windows 365 Enterprise. В обоих случаях речь идёт об аренде виртуальных PC с 12 установленными конфигурациями на выбор. В самом простом варианте будет присутствовать 2 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт места накопителя. «Топовое облако» предложит 32 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт места накопителя.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила