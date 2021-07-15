Компания Microsoft анонсировала сервис Windows 365, который позволяет запустить операционные системы Windows 10 и Windows 11 в «облаке» компании. Microsoft планирует запустить Windows 365 уже 2 августа текущего года. Редмондцы заверяют, что доступ к сервису можно будет организовать практически с любого устройства. Windows 365 позиционируется как «облачный компьютер» который в любой момент может предоставить производительный инструмент для решения повседневных задач.

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Windows 365 базируется на Azure Virtual Desktop, она позволяет получить доступ к приложениям, контенту, данным и прочим вещам в «облаке». Для доступа сгодится устройство на базе macOS, Linux, а также планшет под управлением Android или iOS. Windows 365 работает со всеми современными браузерами через приложение Microsoft Remote Desktop. Пока Windows 365 позиционируется как решение для корпоративных пользователей. Вносить оплату за использование «облака» придётся ежемесячно, о тарифах будет сообщено дополнительно.

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На данный момент точно известно, что Microsoft планирует запустить два вида сервиса: Windows 365 Business и Windows 365 Enterprise. В обоих случаях речь идёт об аренде виртуальных PC с 12 установленными конфигурациями на выбор. В самом простом варианте будет присутствовать 2 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт места накопителя. «Топовое облако» предложит 32 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт места накопителя.