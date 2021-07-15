Авторитетный инсайдер: EA скоро раздаст Battlefield 1 в качестве подарка
Инсайдер Том Хендерсон, заслуживший авторитет в среде фанатов Battlefield и Call of Duty своими впоследствии оказывающимися правдой утечками информации по данным франшизам, рапортовал о том, что издательство Electronic Arts на следующей неделе планирует раздать в качестве подарка всем желающим копию Battlefield 1.
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Почему именно Battlefield 1 и почему именно сейчас, неизвестно, но, принимая во внимание историю «сливов» от Хендерсона, а также тот факт, что прецедент с раздачей игры серии Battlefield уже случался (в 2014 году, менее чем спустя три года после релиза, EA уже раздавала Battlefield 3), предположим, что и эта утечка вскоре подтвердится.
Является ли эта раздача актуальной для всех платформ или же подарки получат только PC-игроки, Хендерсону неизвестно. Напомним, что Battlefield 1 поступила в продажу в октябре 2016 года. Хотя в преддверии релиза Battlefield 2042 было бы логичнее раздать Battlefield 4 вместе с дополнениями, дарёному коню в зубы смотреть не принято.
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