Инсайдер Том Хендерсон, заслуживший авторитет в среде фанатов Battlefield и Call of Duty своими впоследствии оказывающимися правдой утечками информации по данным франшизам, рапортовал о том, что издательство Electronic Arts на следующей неделе планирует раздать в качестве подарка всем желающим копию Battlefield 1.

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Почему именно Battlefield 1 и почему именно сейчас, неизвестно, но, принимая во внимание историю «сливов» от Хендерсона, а также тот факт, что прецедент с раздачей игры серии Battlefield уже случался (в 2014 году, менее чем спустя три года после релиза, EA уже раздавала Battlefield 3), предположим, что и эта утечка вскоре подтвердится.

Является ли эта раздача актуальной для всех платформ или же подарки получат только PC-игроки, Хендерсону неизвестно. Напомним, что Battlefield 1 поступила в продажу в октябре 2016 года. Хотя в преддверии релиза Battlefield 2042 было бы логичнее раздать Battlefield 4 вместе с дополнениями, дарёному коню в зубы смотреть не принято.