Некоторое время назад разработчики из SCS Software пришли к закономерному выводу, что в её симуляторах дальнобойщика American Truck Simulator и Euro Truck Simulator, посвящённых покатушкам на фурах по понятно каким частям света, откровенно недостаёт режима мультиплеера. В итоге разработчики собрались и подготовили режим «Конвой» (Convoy), пообещав совсем недавно, что релиз соответствующего обновления состоится «со дня на день». Сказано — сделано: пару часов назад в симуляторах дальнобойщика появилась возможность играть вместе с друзьями и приятелями.

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На текущий момент в одной сессии могут участвовать до восьми игроков. Хотя этого, в теории, более чем достаточно для среднестатистического геймера, но ребята из SCS Software останавливаться на данном значении не собираются, и в будущем увеличат лимит. Игрок, запускающий матч (он же «хост») автоматически становится его администратором и выбирает все условия игры.

Участники мультиплеерного матча могут выполнять одинаковые задания, а дорожный трафик, время, погода, а также элементы кастомизации грузовиков полностью синхронизированы между всеми игроками. С коллегами можно общаться как по радио (голосовой чат), так и с помощью текстового чата или так называемых быстрых ответов-шаблонов.

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На текущий момент в режиме мультиплеера нельзя использовать модификации, подъёмные мосты не синхронизированы (поэтому на релизе «Конвоя» они будут неподвижными), а управляемые ИИ машины могут исчезать с дороги при выходе игрока из матча.

Хотя это и главное нововведение свежего патча, но не единственное. Помимо мультиплеера в обновлении появится трасса A24 для дополнения Iberia (Euro Truck Simulator 2), будут внешне изменены локации Калифорнии (American Truck Simulator) и внесены другие изменения.