Сюжетный трейлер Chernobylite в преддверии релиза финальной версии игры раскрывает основные сюжетные моменты
Разработчики из студии The Farm опубликовали новый трейлер хоррора Chernobylite, целиком и полностью посвящённый сюжетным распрям. Итак, у нас есть главный герой по имени Игорь, который потерял свою невесту Татьяну.
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Эту девушку в ярком платье вы много раз видели на скриншотах — она там часто мелькала со скрипкой в руках. Игорю придётся отправиться на поиски своей невесты спустя много лет — путешествие в Чернобыль по версии The Farm так и начинается. Герой попытается её разыскать или выяснить её судьбу, мистические «трипы» в декорациях Зоны обеспечены, как вы понимаете.
Игорю в Зоне придётся заниматься не только поисками возлюбленной, но и более приземлёнными, мирскими делами. В альтернативном Чернобыле, окутанном тайнами и аномалиями, нужно попытаться выжить, убивая монстров, разыскивая ресурсы и обустраивая базу. Собственно, Chernobylite (или Чернобылит) — это загадочный материал, который появился в Зоне после аварии на Чернобыльской АЭС. Он способен искажать пространство и время, генерируя шикарные мизансцены по ходу прохождения.
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Релиз Chernobylite запланирован на 28 июля на PC — разумеется, мы говорим о финальной версии игры, ведь она уже достаточно долгое время обитает в раннем доступе Steam. Разработчики пообещали позже выпустить проект на консолях Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Совсем недавно Chernobylite получила большое обновление, которое исправило множество багов, «причесала» сюжетную составляющую и сделала игру краше во всех смыслах.
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