Хотя DiRT 5 уже потихоньку отживает свой срок жизни, разработчики всё же стараются поддерживать свой проект обновлениями и исправлениями. На следующей неделе, 20 июля, этот раллийный симулятор получит «крупнейшее обновление» с момента своего релиза, в состав которого войдёт улучшенная поддержка контроллера DualSense для PlayStation 5, поддержка объёмного звука, а также набор бесплатного контента.

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И если с контроллером DualSense с его адаптивными триггерами, а также с объёмным звуком всё понятно, то на наборе бесплатного контента следует остановиться подробнее. Итак, в указанный выше день обладатели DiRT 5 получат набор Parts Unknown Playgrounds Pack. В его состав входят дополнительные предметы для режима создания своей арены, уникальные еженедельные испытания, дополнительные легендарные окраски для пяти автомобилей, ану и, самое главное — две новые трассы в Рио-де-Жанейро и Сан-Конраду.

Наконец, обладатели DiRT 5 в изданиях Amplified или Year One Edition получат набор Super Size Content Pack, в которое войдут 27 новых событий, четыре огромных машины и дополнительные раскраски для них. Все остальные смогут приобрести данный набор отдельно.