Прошлым летом разработчики из The Farm 51 собрались с духом и признали очевидное: боевик World War 3, посвящённый гипотетическому глобальному конфликту мировых держав, мягко говоря, не удался. Дошло до того, что для сохранения своего доброго имени студии пришлось снять проект с продажи. Впоследствии компания заручилась поддержкой издательства MY.GAMES и заявила, что обязательно приведёт проект в порядок, и вот, похоже, спустя год, когда все о существовании World War 3 уже позабыли, первые шаги коллектива в данном направлении уже сделаны.

реклама

анонсы и реклама Дешевая 3070 Ti по цене 3060Ti -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде, дешевле нет -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов -120 000р на Gigabyte RTX 3090 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung RTX 3060 - лучшее предложение в Регарде <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Разработчики показали новый геймплей World War 3 и рассказали об основных ожидающих его изменениях. Итак, по заверениям разработчиков, на основе отзывов игроков изменениям подвергся почти каждый элемент игрового процесса: были доработаны поля боя, переделана механика стрельбы, уделено внимание транспортным средствам и управлению ими и доведён до ума пользовательский интерфейс.

реклама

Когда обновлённая и улучшенная версия World War 3 увидит свет, не сообщается. Хотелось бы верить, что это событие случится хотя бы в этом году — ради блага самой The Farm 51, мы-то переживём.