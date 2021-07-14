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Авторы провального боевика World War 3 рассказали о грядущих улучшениях и показали новый геймплей

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Прошлым летом разработчики из The Farm 51 собрались с духом и признали очевидное: боевик World War 3, посвящённый гипотетическому глобальному конфликту мировых держав, мягко говоря, не удался. Дошло до того, что для сохранения своего доброго имени студии пришлось снять проект с продажи. Впоследствии компания заручилась поддержкой издательства MY.GAMES и заявила, что обязательно приведёт проект в порядок, и вот, похоже, спустя год, когда все о существовании World War 3 уже позабыли, первые шаги коллектива в данном направлении уже сделаны.

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Разработчики показали новый геймплей World War 3 и рассказали об основных ожидающих его изменениях. Итак, по заверениям разработчиков, на основе отзывов игроков изменениям подвергся почти каждый элемент игрового процесса: были доработаны поля боя, переделана механика стрельбы, уделено внимание транспортным средствам и управлению ими и доведён до ума пользовательский интерфейс.

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Когда обновлённая и улучшенная версия World War 3 увидит свет, не сообщается. Хотелось бы верить, что это событие случится хотя бы в этом году — ради блага самой The Farm 51, мы-то переживём.

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