Спустя почти 20 лет в Half-Life Decay нашли «пасхалку» от дизайнера уровней
На просторах СНГ вышедшее в 2001 году кооперативное ответвление Half-Life с подзаголовком Decay не так широко известно, как оригинальная игра и ответвления Opposing Force и Blue Shift. Причина тому — эксклюзивность «Распада» для PlayStation 2, популяция которых на постсоветском пространстве оставляла желать лучшего. Тем не менее, аддон в определённой степени культовый, и в нём, как и во многих других играх, спрятаны различные «пасхалки».
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На нахождение одной из них потребовалось почти двадцать лет, и «первопроходцем» стал блогер под псевдонимом MarphitimusBlackimus. Но для начала немного информации: в Decay две героини — Джина Кросс и Колетт Грин; финальная катсцена в Decay демонстрируется от лица Джины Кросс, однако с применением модификаций её можно увидеть глазами Колетт Грин.
В этом случае в финальной сцене можно будет увидеть повреждённый компьютер, выпускающий искры в некой заданной последовательности. Энтузиаст решил, а что, если эта последовательность — очередная «пасхалка»? И вот она — награда за любопытство и изобретательность: если провести линии между точками искр в той же последовательности, в которой они (искры) вылетают из компьютера, то получится аббревиатура «MA» с перевёрнутой второй буквой. Перед нами «автограф» Мэтта Армстронга, дизайнера уровней студии Gearbox Software, занимавшейся разработкой всех трёх аддонов-ответвлений к Half-Life.
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Армстронг любит увековечивать себя в «пасхалках» в видеоиграх. Например, точно такую же аббревиатуру можно было найти на карте Betrayed в Team Fortress Classic.
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