В Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator со дня на день появится долгожданный режим мультиплеера
Всем хороши симуляторы дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator; единственное, чего данным проекта сильно недостаёт — это возможности пригласить друга и колесить по европейским и североамериканским дорогам вместе. Скоро, впрочем, этот недостаток будет устранён: как сообщили на днях разработчики из SCS Software, после нескольких месяцев тестирования режим «Конвой» (Convoy) станет доступен вместе с обновлением 1.41.
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Причём «скоро» в представлении разработчиков из SCS Software — это действительно скоро: как они пишут в своём блоге, «со дня на день».
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Стоит напомнить, что помимо рядовых обновлений с новыми режимами и исправлениями Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator также получают контентные дополнения. Европейский симулятор «дальнобоя», например, весной получил дополнение Iberia с государствами Пиренейского полуострова, а в перспективе пополнится и полностью посвящённым России аддоном Heart of Russia.
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