Студия дядюшки Тима Шейфера Double Fine нечасто выходит на связь с новостями касательно Psychonauts 2, но если это всё же случается, то новости обычно громкие и важные. Так, например, стало известно, что в Psychonauts 2 будет опциональный режим бессмертия.

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По словам разработчиков, прохождение Psychonauts 2 с бессмертием — это всё равно прохождение. Игра создана для удовольствия, и получить его должны все: люди любых возрастов и геймерских потребностей. В Double Fine считают это незыблемым правилом игровой индустрии и будут следовать ему.

Разумеется, в среде хардкорных геймеров, играющих «по понятиям», слова разработчиков из Double Fine ничего не значат — для них прохождение игр всё равно останется только таковым на самом высоком уровне сложности. Впрочем, никто запрещать им испытывать свою волю на прочность в Psychonauts 2 и не станет.

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Напоминаем, что релиз долгожданной Psychonauts 2 состоится 25 августа на всех актуальных платформах.