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Кодзиме не нравится называть улучшенную версию Death Stranding «режиссёрской»

Ведь она добавляет не ранее вырезанный контент, а совершенно новый.
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Последние годы некоторые разработчики игр считают модным пользоваться «киношной» терминологией в отношении своих творений. Например, когда дело доходит до «режиссёрских» версий. Не является исключением и Death Stranding от Хидео Кодзимы, «режиссёрская» версия которой выйдет в конце сентября.

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Хотя обновлённая версия Death Stranding и получила соответствующий подзаголовок, но ничего общего с режиссёрскими версиями кинолент она не имеет. Как уточняет Кодзима, в индустрии кино в режиссёрские версии включены сцены, которые по тем или иным причинам пришлось вырезать из оригинальной картины. Из Death Stranding же ничего не вырезали: весь контент для Director’s Cut — новый, созданный специально для улучшенной версии проекта. По мнению Кодзимы, улучшенную версию Death Stranding было бы правильнее назвать Director’s Plus, а не Director’s Cut (от англ. cut — резать, вырезать).

Напомним, что в Death Stranding Director’s Cut игроков ждут новые сюжетные задания, возможность устраивать гонки, использовать стационарные пулемёты, появятся новые враги и оружие. За дополнительный контент, впрочем, придётся заплатить — бесплатного «апгрейда» здесь справедливо не предусмотрено. Релиз — 24 сентября на PlayStation 4 и PlayStation 5.

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