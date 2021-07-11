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Поддержкой Titanfall в данный момент занимается всего пара человек в студии Respawn

Все силы брошены на Apex Legends.
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На данный момент подавляющее большинство членов команды Respawn Entertainment занято поддержкой и развитием условно-бесплатной Apex Legends. Девелоперы непрерывно делают контент для проекта, поэтому уделять должное внимание Titanfall не получается чисто физически. Как выяснилось, этой серией внутри студии занимается всего «1-2 человека».

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Комьюнити-менеджер студии в отдельном видео дал понять, что Titanfall не забыта, номинально Respawn её ещё занимается, но планов по развитию обнародовать не может.

Напомним, на сегодняшний день актуальной игрой «титановой» серии считается вторая часть. В Steam о ней отзываются крайне положительно — 96% рейтинга на основании более 66,6 тысяч отзывов (число забавно, да). О важности сохранения бренда Titanfall напоминают не только игроки, но и, например, хакеры. Правда, конечное решение остаётся за Electronic Arts.

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Александр Дедок
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daimos
19:34
Не надо ляля - и тот и тот флагманы еще бодрячком для многих, вопрос в состоянии и адекватности ценника
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stockclock
19:34
А если бы ещё в говне поплавала, то ты бы взял за 15тр) Карты у нас по рекомендованным цена не продают, а во времена майнинга тем более.
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19:34
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nikolai3anv
19:31
Ну если с ку заказывать то да.. так и выйдет. А про этот магазин я просто забыл.
Майнеры распродают GeForce GTX 1080 Ti на Авито – цена старого флагмана опустилась ниже 50 000 р
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19:30
Ты нормальный? Кто будет заниматься фотомонтажем ради новости на пять минут? Ты трудочасы оплачивать будешь?
Майнеры распродают GeForce GTX 1080 Ti на Авито – цена старого флагмана опустилась ниже 50 000 р
Александр Горнов
19:30
3060 шикарная карточка за свою цену. Если бы она стоила в магазинах как положено 329 уе. то есть 24к рублей. то за 19к я бы взял на авито
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dlr5668
19:25
xpert Вот щас примерно цены 2060 39k 3060 56к 3060ti 68k 3070ti 81k 3080 116k 6700 63k
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