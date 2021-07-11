На данный момент подавляющее большинство членов команды Respawn Entertainment занято поддержкой и развитием условно-бесплатной Apex Legends. Девелоперы непрерывно делают контент для проекта, поэтому уделять должное внимание Titanfall не получается чисто физически. Как выяснилось, этой серией внутри студии занимается всего «1-2 человека».

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Комьюнити-менеджер студии в отдельном видео дал понять, что Titanfall не забыта, номинально Respawn её ещё занимается, но планов по развитию обнародовать не может.

Напомним, на сегодняшний день актуальной игрой «титановой» серии считается вторая часть. В Steam о ней отзываются крайне положительно — 96% рейтинга на основании более 66,6 тысяч отзывов (число забавно, да). О важности сохранения бренда Titanfall напоминают не только игроки, но и, например, хакеры. Правда, конечное решение остаётся за Electronic Arts.