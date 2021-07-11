Внимательные игроки обратили внимание на то, что Metro Exodus заметно подешевела сразу в двух сервисах цифровой дистрибуции на PC — в Steam и GOG. Проверка посредством портала SteamDB подтвердила данный факт: в пятницу ценник на проект снизился на 400 рублей — с 1 599 рублей до 1 199 рублей. И речь идёт не о скидках, а именно о снижении базовой цены игры, что в наши дни происходит не так уж часто: обычно высокобюджетные игры сохраняют свои запредельные ценники на протяжении многих лет.

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Разработчики пока не прокомментировали снижение цены на Metro Exodus, да и вряд ли комментарий здесь вообще необходим.