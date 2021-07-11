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Предзагрузка промо-приложения для хоррора Abandoned стартует 29 июля

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Таинственный хоррор Abandoned в скором времени получит приложение с трейлером, дата начала предзагрузки уже известна. В базе данных PSN появилась информация о том, что программа станет доступной для скачивания уже 29 июля — эту информацию заметили владельцы твиттер-аккаунта PlayStation Game Size. Последние занимаются отслеживанием изменений в базе данных PSN.

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По сведениям PlayStation Game Size, в PSN появилась не только дата старта предзагрузки Abandoned, но и размер самого приложения — 1,28 Гбайт. Напомним, проект Abandoned был анонсирован в апреле текущего года, разработчики позиционируют его как хоррор с открытым миром и упором на «выживательный» геймплей. За разработку игры отвечает студия Blue Box, которой приписывают сотрудничество с Хидео Кодзимой. Фанаты убеждены, что Abandoned — именно новая Silent Hill.

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Слишком много совпадений и странностей связано с этим проектом. Что представляет собой Abandoned на самом деле — узнаем уже в августе. Наверное.

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