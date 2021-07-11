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Новые детали Forza Horizon 5: огромный город, кастомизация и погодные эффекты

Но о чём-то разработчики расскажут позже.
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Разработчики из Playground Games разместили у себя на официальном сайте порцию вопросов и ответов, связанных с игрой Forza Horizon 5. Были там затронуты некоторые технические и общие моменты.

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Как мы помним, основной локацией для игры станет Мексика. Разработчики собираются перенести в новую Forza Horizon автомобильную культуру этой страны, но пока подробностями не спешат делиться. Отметим лишь, что креативный директор студии разработки Майк Браун заявил, что он доволен результатами проведённой работы и расскажет обо всём ближе к релизу.

Ещё в момент анонса Forza Horizon 5 нам стало известно про продвинутую модель смены погодных условий. Если говорить про целую локацию, то смена погоды будет происходить локально. На разных участках карты одновременно могут случаться песчаные штормы, тропические ливни и прочие явления. На других же участках останется сухая погода вне зависимости от сезона. Опять же, здесь огромное значение имеет освещение — сотрудники Playground Games проделали огромную работу по настройке игрового света, но рассказать об этом пока не могут.

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Зато мы теперь знаем, каким образом разработчики собираются «оживлять» отдельные локации. Игрок во время заезда сможет повстречать или просто увидеть диких собак, коз, фламинго и множество других представителей фауны.

Про кастомизацию в рамках текущей сессии вопросов и ответов было объявлено следующее (на самом деле, мы почти про всё уже знали раньше):

  • более 100 автомобильных дисков для установки,
  • более 100 новых деталей для покраски и изменения визуального облика машины;
  • возможность выбора одежды и причёски для водителя;
  • возможность добавить водителю протез руки или ноги.

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Разработчики уделили «неприлично много» внимания обустройству города Гуанахуато, проработав и воссоздав всего мелкие улочки, подземную систему акведуков и прочие вещи. А ещё мы теперь знаем, что у игроков появится возможность вручную откидывать крышу кабриолета с помощью левого стика на геймпаде Xbox.

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