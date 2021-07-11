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Авторы Oddworld Soulstorm довольны техническим состоянием игры после семи обновлений

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Хотя Oddworld Soulstorm в целом получился достойным сиквелом хорошей игры Oddworld New’n’Tasty, его запуск в продажу был омрачён множеством технических проблем. Возникало ощущение, что разработчики вообще никак и ни в какой степени не занимались проверкой своего творения. По традиции современного игропрома, тестировщиками уже после релиза стали простые игроки, за что Oddworld Soulstorm и получил крайне сдержанные пользовательские оценки.

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Впрочем, авторы проекта без дела сидеть не стали и вскоре после релиза пообещали, что ошибки будут исправлены. И вот, спустя три месяца регулярных обновлений геймдиректор Oddworld Soulstorm Лорн Лэннинг заявил, что теперь разработчики могут гордиться своим творением.

По словам Лэннинга, на протяжении трёх месяцев они работали с сообществом, которое помогало им находить, воспроизводить и уничтожать баги и недоработки. За это время для игры было выпущено семь обновлений, и сейчас Oddworld Soulstorm полностью работоспособна на всех платформах. Как справедливо отмечает Лэннинг, не бывает игр без багов, но текущая версия Oddworld Soulstorm вызывает у него чувство гордости. Автор уверен, что игрокам она понравится.

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