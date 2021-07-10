Разработчики хоррора The Medium работают над двумя новыми играми
В интервью изданию IGN директор по маркетингу студии Bloober Team Томаш Гавликовски прояснил ситуацию, связанную с будущими проектами. До недавнего времени считалось, что компания трудится над проектом под рабочим названием Black. Он позиционировался как экшен в антураже Средневековья с видом от первого лица и сильным уклоном в стелс.
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Так вот, на данный момент Bloober Team действительно трудится над таинственным Black, но от ранее избранной концепции было решено отойти полностью. Теперь у игры осталось только старое название.
Bloober работает над двумя играми: одна находится в стадии активного производства, другая — в глубоком подготовительном периоде. Напомним, эта компания ранее выпустила спорный хоррор The Medium — новые проекты значительно меньше по масштабу.
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По последним данным, поляки подписали соглашение с издателем Konami. Есть все основания предполагать, что разработчики трудятся над новой Silent Hill, но пока это только слухи.
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