Современные энтузиасты вполне способны тягаться с официальными разработчиками игр по масштабам и амбициозности своих проектов. Так, несколько часов назад группа моддеров под руководством энтузиастки под псевдонимом Tank Girl опубликовала видеоролик с демонстрацией игрового процесса своего творения под названием Star Wars Open Worlds.

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Проект представляет собой боевик во вселенной «Звёздных войн» на базе Fallout New Vegas. По сюжету, нашего героя похищают, готовятся продать в рабство, но, будучи протагонистом игры, ему каким-то чудом удаётся сбежать, «прихватив» с собой группу других таких же бедолаг. С этого и начинается история, в ходе которой герою, чудом избежавшему трагической судьбы, предстоит задать жару аж всей Галактической империи.

Как уверяют разработчики, в рамках Star Wars Open Worlds игроки смогут побывать на дюжине планет, а также присоединиться к одной из нескольких фракций, подразумевающих различные отношения к Силе. Можно стать светлым персонажем, можно — тёмным, а можно, как и в реальной, а не вымышленной жизни, применять и светлые, и тёмные стороны Силы. Для тех же, кто хочет абстрагироваться от «силовой» тематики, предусмотрена отдельная фракция своеобразных отщепенцев.

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Когда проект выйдет, и выйдет ли вообще, неизвестно. Но, учитывая, что в большинстве случаев подобные творения умирают под собственным весом, мы бы не рассчитывали на многое.