Warner Bros. может продать разработчиков Mortal Kombat и LEGO-игр
Компания Warner Bros. собирается в ближайшем времени продать две свои игровые студии. Речь идёт о NetherRealm, которая в ответе за серии Mortal Kombat и Injustice, а также TT Games. Последняя делает проекты по лицензии LEGO. Информацию о продаже опубликовал редактор издания Windows Central Джез Кордан, у которого каким-то образом оказались на руках документы с подтверждением планов Warner Bros.
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По сведениям журналиста, обе вышеупомянутые студии не хотят включать в состав новоявленной Warner Bros. Discovery из-за сменившейся стратегии развития. Всё просто: Warner Bros. хочет работать над развитием собственных брендов, а NetherRealm и TT Games создают проекты по чужим лицензиям. Что при этом мешает сменить стратегию разработки в двух студиях — не совсем понятно.
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