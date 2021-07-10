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Cyberpunk 2077 стала в июне самой популярной игрой для PS4 в магазине PS Store

Актуально как для Европы, так и для США.
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После повторного выхода ролевого экшена Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 ситуация с его популярностью на данной платформе кардинально улучшилась. Так, Sony опубликовала чарты самых успешных игр в магазине PlayStation Store за июнь месяц. Представьте себе, но этот проект занимает «топы» для PS4 как в Европе, так и в США.

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Cyberpunk 2077 отсутствовала в магазине PS Store полгода, вернулась туда только в конце июня со сниженной ценой. И ситуация начала развиваться стремительно, смотрите сами. Вот так выглядит «топ» продаж игр для PS4 в США и Европе.

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Была там ещё опубликована информация по проектам, «заточенным» исключительно под PS5, но это уже совсем другая история. Как долго Cyberpunk 2077 продержится на вершине чартов продаж — узнаем, видимо, скоро.

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