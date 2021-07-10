Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
Онлайн-игра Path of Exile переживает сейчас не самые лучшие времена. Только за июнь месяц проект потерял около 70% аудитории в Steam — об этом красноречиво свидетельствуют данные из сервиса SteamDB. «Онлайн» просел ниже отметки в 10 тысяч человек впервые за 22 месяца, но на то есть объективные причины.
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Участники сообщества Path of Exile на форуме Reddit считают, что в игре есть множество проблем и скверно настроенных механик, а разработчики из студии Grinding Gear не спешат со всем этим разбираться. К тому же, в последних обновлениях разработчики намеренно завышают сложность простых механик, из-за чего игрокам нужно больше времени тратить на элементарные действия в попытках насладиться геймплеем. В качестве примера приводится ситуация с зельями — их в Path of Exile пять штук, пользоваться всем приходится просто беспрерывно. Из-за этого участники сложных рейдов жалуются на боли в запястье.
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На данный момент авторы Path of Exile готовятся к запуску обновления 3.15, по такому случаю был выпущен специальный ролик на YouTube. Уже по соотношению «лайки/дизлайки» можно понять, что завсегдатаи этой игры думают о текущем положении дел.
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