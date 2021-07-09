Две недели назад Crytek пообещала, что в скором времени добавит в свой боевик Hunt Showdown новое поле боя под названием DeSalle. И хотя формально новая карта ещё не вышла, но все желающие при желании уже сейчас могут ознакомиться с ней на просторах тестового сервера. Сопутствующий видеоролик, демонстрирующий игровой процесс на новой карте, прилагается.

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Стоит отметить, что карта DeSalle заметно отличается от других полей боя в Hunt Showdown: помимо центрального поместья здесь также полно многоэтажных построек, что в значительной степени добавляет в игру элемент вертикальности.

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Напомним, что Hunt Showdown вышла в феврале 2018 года с припиской «Ранний доступ», а до полноценного релиза добралась спустя полтора года. Игра представляет собой PvPvE-экшен, в котором нам необходимо выполнять контракты на убийство монстров, опережая при этом своих соперников-людей. Которых, при необходимости, можно и «завалить».