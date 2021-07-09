EA ожидаемо подтвердила существование FIFA 2022, премьера — 11 июля
То, что рано или поздно должен был состояться анонс FIFA 2022, не является открытием — в конце концов, перед нами проект-ежегодник. Вот и спортивное подразделение Electronic Arts справедливо решило больше не томить фанатов виртуального футбола ожиданием и сегодня запустила обратный отсчёт до публикации премьерного видеоролика новинки. FIFA 2022 полноценно представят уже в воскресенье, 11 июля, в 18:30 по московскому времени.
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Каких-либо подробностей за исключением того, что на обложку вновь поместили Килиана Мбаппе, пока нет, да и вряд ли они требуются.
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