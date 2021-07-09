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Эффектный трейлер к скорому выходу F1 2021

Ну, «эффектный» здесь так, для красного словца.
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RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti

До выхода гоночного симулятора F1 версии для 2021 года остаются считанные дни, поэтому Codemasters, которая отныне входит в состав Electronic Arts, решила опубликовать сопутствующий тематический релизный видеоролик. Практика стандартная, ничего удивительного в этом нет.

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До выхода гоночного симулятора F1 версии для 2021 года остаются считанные дни, поэтому Codemasters, которая отныне входит в состав Electronic Arts, решила опубликовать сопутствующий тематический релизный видеоролик. Практика стандартная, ничего удивительного в этом нет.

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Релиз F1 2021 состоится 16 июля.

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electronic arts codemasters f1 2021
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Сейчас обсуждают

REY_B_
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