Эффектный трейлер к скорому выходу F1 2021
До выхода гоночного симулятора F1 версии для 2021 года остаются считанные дни, поэтому Codemasters, которая отныне входит в состав Electronic Arts, решила опубликовать сопутствующий тематический релизный видеоролик. Практика стандартная, ничего удивительного в этом нет.
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До выхода гоночного симулятора F1 версии для 2021 года остаются считанные дни, поэтому Codemasters, которая отныне входит в состав Electronic Arts, решила опубликовать сопутствующий тематический релизный видеоролик. Практика стандартная, ничего удивительного в этом нет.
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Релиз F1 2021 состоится 16 июля.
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